1.Есть ли что-то общее в детских воспоминаниях А.И.Герцена и Л.Н.Толстого? Как развивался внутренний мир юного Герцена?Николеньки Иртеньева? 2.Расскажи или напиши о своих са мых ярких воспоминаниях детста,о людях ,кот...

1.Есть ли что-то общее в детских воспоминаниях А.И.Герцена и Л.Н.Толстого? Как развивался внутренний мир юного Герцена?Николеньки Иртеньева? 2.Расскажи или напиши о своих са мых ярких воспоминаниях детста,о людях ,которые повлияли на твое становление? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ОЧЕНЬ НАДО!!!