1.Из курса истории известно что многие народы населявшие наш край в далеком прошлом занимались земледелием.Какие природные условия способствовали этому виду хозяйственной деят ельности?

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1.Из курса истории известно что многие народы населявшие наш край в далеком прошлом занимались земледелием.Какие природные условия способствовали этому виду хозяйственной деят ельности?
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Гость:
Хорошая почва,погода,безветренность
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