1.Из курса истории известно что многие народы населявшие наш край в далеком прошлом занимались земледелием.Какие природные условия способствовали этому виду хозяйственной деят ельности?
Разное
1.Из курса истории известно что многие народы населявшие наш край в далеком прошлом занимались земледелием.Какие природные условия способствовали этому виду хозяйственной деят ельности?
Ответ(ы):
Гость:
Хорошая почва,погода,безветренность
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