1.Из одного города в другой одновременно навстречу друг другу вышли два поезда и встретились через 9 ч.Скорость одного поезда 48км/ч,а скорость другого на 5км/ч больше другого.Найдите расстояние между городами. 2.Окно имеет ф...

Математика

1.Из одного города в другой одновременно навстречу друг другу вышли два поезда и встретились через 9 ч.Скорость одного поезда 48км/ч,а скорость другого на 5км/ч больше другого.Найдите расстояние между городами. 2.Окно имеет форму прямоугольника.Высота окна 2 м,ширина 1м2дм.Чему равна площадь окна. 3.В коридоре длиной 12м и шириной 5м нужно покрыть пол квадратными плитками.Сколько потребуется плиток,если площадь каждой плитки 4кв.дм?

Автор: Гость