1.Из одного города в другой одновременно навстречу друг другу вышли два поезда и встретились через 9 ч.Скорость одного поезда 48км/ч,а скорость другого на 5км/ч больше другого.Найдите расстояние между городами. 2.Окно имеет ф...
Математика
1.Из одного города в другой одновременно навстречу друг другу вышли два поезда и встретились через 9 ч.Скорость одного поезда 48км/ч,а скорость другого на 5км/ч больше другого.Найдите расстояние между городами. 2.Окно имеет форму прямоугольника.Высота окна 2 м,ширина 1м2дм.Чему равна площадь окна. 3.В коридоре длиной 12м и шириной 5м нужно покрыть пол квадратными плитками.Сколько потребуется плиток,если площадь каждой плитки 4кв.дм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 48x9 =432 км 1 поезд 2)48 +5 53 км в час 2 поезд 3) 53x9=477 км 2 поезд 4)477+432=909 км расстояние между городами 2) 2 метра=200см 1м 2дм= 120см 200x120=24000см в квадрате
Гость:
1 задача Решение: 1) 48+5= 53(км/ч)- скорость другого 2) 53+48= 101(км/ч) - скорость сближение или сумма двух скоростей 3)101*9=909(км) Ответ: Расстояние 909 км. 2 задача Решение: Переводим метры и децимтеры в сантиметры. Получается: 2м=200 см 1м 2 дм=120 см 1) 200*120=24000(см2)= 2м2 4дм2 Ответ: 24000 см2 3 задача. решение: 1) 12*5=60(м2)= 60*100= 60000 дм2 2) 60000:4= 15000(плит) Ответ: 15000 плиток.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
приведи примеры конфликтов между народами, угнетения одних народов другими в различные периоды истории?
Английский язык
Прочитай тексты, употребляя нужную форму глагола. Have или has The room ( have/has) two windows. Under the windows ma granny( have/has) rose...
Математика
Химия
Химическая связь в иодиде натрия. 1) ковалентная полярная. 2) ковалентная неполярная. 3) металлическая 4)ионная
Математика