1)к частному чисел 28 и 4 увеличить на частное чисел 00 и 15 2) произведение чисел 19 и 4 увеличить на частное чисел 35 и 7 3) произведкние трёх чисел , каждое из которых равн о 9, уменьшить на разность чисел 75 и 56

Частное чисел, это одно число делим (:) на второе и ответ это частное. Увеличить на это (+) сумма. произведение это (•) умножить; уменьшить на это (-) вычитаем; разность это тоже вычитаем (-) из одного числа другое и ответ это разность. 1)) (28:4) + (0:15) = 7+0= 7. 2)) (19•4)+ (35:7)= 76+ 5= 81. 3)) (9•9•9)- (75-56)= 729- 19= 710.