1.К жирорастворимым витаминам относится.. 2.витамин , участвующий в регуляции обмена Кальция.. 3.среди веществ наибольшую суточную потребность человека составляют.. 4.чаще всего авитаминоз возникает.. 5. гипервита...
Разное
1.К жирорастворимым витаминам относится.. 2.витамин , участвующий в регуляции обмена Кальция.. 3.среди веществ наибольшую суточную потребность человека составляют.. 4.чаще всего авитаминоз возникает.. 5. гипервитаминоз возникает в следствие..
Ответ(ы):
Гость:
A, E D C Голодания Передозировки ЛС
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Висловлювання Сапфо "найкрасивіше на землі- це те, що ми любимо" на мою думку є (правильне;не правильне)
Разное
Разное
К грибам-сапрофитам относят: а) пекарские дрожжи, мукор, пеницилл; б) спорынью, пекарские дрожжи, пеницилл; в) головню, мукор, трутовик; г) фитофто...