1.К жирорастворимым витаминам относится.. 2.витамин , участвующий в регуляции обмена Кальция.. 3.среди веществ наибольшую суточную потребность человека составляют.. 4.чаще всего авитаминоз возникает.. 5. гипервита...

Разное
1.К жирорастворимым витаминам относится.. 2.витамин , участвующий в регуляции обмена Кальция.. 3.среди веществ наибольшую суточную потребность человека составляют.. 4.чаще всего авитаминоз возникает.. 5. гипервитаминоз возникает в следствие..
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