1.Как отнесся народ к решению Кутузова оставить Москву? 2.Почему мужики отказываются уходить от французского нашествия?
Литература
1.Как отнесся народ к решению Кутузова оставить Москву? 2.Почему мужики отказываются уходить от французского нашествия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Ожесточённо росло и поднялось всяческое недовольство,но не хотя,но подчинились. 2.Бунт мужиков вызвала их извечная мечта о воле,извечное недоверие к господам.
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