1)Как римляне удалось привлечь на свою сторону греков перед войной с Македонией?2)Как и где греки узнали о возвращении независимости городам Эллады? 3)Была эта независимость действительной или мнимой?

Они ссорили все страны которые были завоёванные страны ,а особенно они подговаривали сирийского царя так чтобы сирийский царь перешёл на сторону римлян!