1)Как римляне удалось привлечь на свою сторону греков перед войной с Македонией?2)Как и где греки узнали о возвращении независимости городам Эллады? 3)Была эта независимость действительной или мнимой?
1)Как римляне удалось привлечь на свою сторону греков перед войной с Македонией?2)Как и где греки узнали о возвращении независимости городам Эллады? 3)Была эта независимость действительной или мнимой?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Они ссорили все страны которые были завоёванные страны ,а особенно они подговаривали сирийского царя так чтобы сирийский царь перешёл на сторону римлян!