1.Как ты понимаешь выражение lt;lt;Вокруг С.Маршакаgt;gt;?2.Вспомни и запиши фамилии писателей, объединённых С.Маршаком 3.Запиши фамилии писател ей в хронологическом порядке(с меньшего на большее). Подчеркни фамилии писателей XX века. 4.Какова главная мысль размышлений Б. Галанова lt;lt;пишу на ту же тему по своемуgt;gt;? Выбери ответ1.)Работа над книгой может исцелить,доставить радость и удовольствие, если в неё вложить частичку самого себя.2.)Книга А. Н. Толстого может многому научить.3.)Книга А.Н.Толстого похожа и не похожа на книгу К.Коллоди. 5.Составь план рассказа о любом писателе начала XX в.