1.Как ты понимаешь выражение lt;lt;Вокруг С.Маршакаgt;gt;?2.Вспомни и запиши фамилии писателей, объединённых С.Маршаком 3.Запиши фамилии писател ей в хронологическом порядке(с меньшего на большее). Подчеркни фамилии...
1.Как ты понимаешь выражение lt;lt;Вокруг С.Маршакаgt;gt;?2.Вспомни и запиши фамилии писателей, объединённых С.Маршаком 3.Запиши фамилии писател ей в хронологическом порядке(с меньшего на большее). Подчеркни фамилии писателей XX века. 4.Какова главная мысль размышлений Б. Галанова lt;lt;пишу на ту же тему по своемуgt;gt;? Выбери ответ1.)Работа над книгой может исцелить,доставить радость и удовольствие, если в неё вложить частичку самого себя.2.)Книга А. Н. Толстого может многому научить.3.)Книга А.Н.Толстого похожа и не похожа на книгу К.Коллоди. 5.Составь план рассказа о любом писателе начала XX в.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
я поняла, но объяснить врядли смогу.. . В 1924 году весной вокруг Маршака ещё едва-едва начинал собираться первый отряд детских писателей. Ресурс: Вокруг Маршака (N 191015) Вид ЦОР: Интерактивное задание Поставщик ЦОР: ЗАО "1С: Акционерное общество" Аннотация: Интерактивное задание для индивидуальной работы Рубрикаторы: Класс 4 класс Предмет Литературное чтение Тематический рубрикатор (рубрикатор хранилища) Формирование умений читательской деятельности «В океане света» , 4 класс, Бунеев Р. Н. , Бунеева Е. В. (оглавление учебника) Детская литература 30-50-х гг. XX в. Планирование к учебнику «В океане света» 4 класс, Бунеев Р. Н. , Бунеева Е. В. (поурочное планирование) Урок 86. Путешествие 10. "Вокруг Маршака". С. Сивоконь "Везите всё как есть, почитаем"