1.Как вы объясните название сказки?Почему речь идет только об одном герое и чуде ? 2.Чем занимались старик и старуха-родители трёх братьев?Почему братьям пришлось уехать?Как о б этом говорится в сказке? 3.Кого встр...

1.Как вы объясните название сказки?Почему речь идет только об одном герое и чуде ? 2.Чем занимались старик и старуха-родители трёх братьев?Почему братьям пришлось уехать?Как о б этом говорится в сказке? 3.Кого встретили братья в деревне?Что убедило братьев в том,что не напрасно они покинули родную землю и поехали с чудом сразиться? 4.Как проявили себя братья в дозоре?Почему каждый новый бой с чудом становится всё тяжелее? 5.Проследите по тексту,как называют Ивана-крестьянского сына в начале,середине и конце сказки.С чем это связано?Кто и когда помогал братьям? 6.Какие черты характера Ивана-крестьянского сына раскрываются перед боем,во время боя и после него? 7.Подготовьте рассказ об Иване-крестьянском сыне. СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТО ЗАРАНЕЕ СПАСИБО