1)Как вы понимаете пушкинское определение: Чтение-вот лучшее учение.?

1)Как вы понимаете пушкинское определение: Чтение-вот лучшее учение.?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Читая вы можете узнать что то новое.
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