1.Какие жизненные формы характерны для представителе семейства Розоцветные?а) трава. б) кустарник. в) дерево. г) кустарнички. 2.Охарактеризуйт е движение дождевого червя: а) дождевой червь передвигается бла...

1.Какие жизненные формы характерны для представителе семейства Розоцветные?а) трава. б) кустарник. в) дерево. г) кустарнички. 2.Охарактеризуйт е движение дождевого червя: а) дождевой червь передвигается благодаря движению ресничек и жгутиков. б) дождевой червь передвигается благодаря сокращению/расслаблению кольцевых и продольных мышц. в) дождевой червь передвигается благодаря ложноножкам. г) внутриполостная жидкость играет важную роль при передвижении червя. 3.Экзоскелет или "наружный" скелет характерен для: а) насекомых б) ракообразных в) кольчатых червей г) паукообразных 4.Скелет у позвоночных построен из: а) механической ткани б) костной ткани в) хрящевой ткани г) опорной ткани 5. Какие живые организмы дышат через лёгкие? а) касатка б) обезьяна в) акула г) венерина мухоловка 6. У дождевого червя, пиявки, планарии дыхание происходит: а) через поверхность кожи б) через лёгкие в) через жабры г) через щетинки 7. По годичным кольцам можно определить: а) высоту дерева б) возраст дерева в) вид дерева г) род дерева 8. К амфибиями относятся: а) жаба-повитуха б) суринамская пипа в) европейский протей г) цейлонская червяга 9. К бахчевым растениям относятся: а) свекла б) арбуз в) тыква г) дыня Спасибо заранее.