1.Какие личные качества должны быть у человека который поступает по совести,и привести примеры поведения и поступков 2.Какие личные качества должны быть у человека который пос тупает не по совести,и привести приведени...

Гость: Гость:

Конечно совесть должна быть у всех, однако многие люди стали такими злыми, черствыми, жестокими, что они не чувствуют в себе никакой совести. А совесть это справедливость, добро, порядочность, мораль.В каждом из нас есть такой самоконтроль, который позволяет человеку оценивать свое поведение и свои поступки. Говорят, что от совести не убежишь и не скроешься, совесть не дает спать по ночам и она заставляет человека задумываться. Человек огорчается, если поступил не правильно. Если человек хочет добиться успеха быстро и не честно, то для него совесть враг, потому, что она ему какое-то время не дает спокойно жить. Потом человек привыкает и идет по головам других ни о чем не сожалея. Про таких говорят, что он потерял совесть.В Библии говорится, что совесть – это знание самого себя. Мы как будто смотрим на себя со стороны и оцениваем свои поступки.