1.Какие личные качества должны быть у человека который поступает по совести,и привести примеры поведения и поступков 2.Какие личные качества должны быть у человека который пос тупает не по совести,и привести приведени...

Разное
1.Какие личные качества должны быть у человека который поступает по совести,и привести примеры поведения и поступков 2.Какие личные качества должны быть у человека который пос тупает не по совести,и привести приведения и поступков.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Конечно совесть должна быть у всех, однако многие люди стали такими злыми, черствыми, жестокими, что они не чувствуют в себе никакой совести. А совесть это справедливость, добро, порядочность, мораль.В каждом из нас есть такой самоконтроль, который позволяет человеку оценивать свое поведение и свои поступки. Говорят, что от совести не убежишь и не скроешься, совесть не дает спать по ночам и она заставляет человека задумываться. Человек огорчается, если поступил не правильно. Если человек хочет добиться успеха быстро и не честно, то для него совесть враг, потому, что она ему какое-то время не дает спокойно жить. Потом человек привыкает и идет по головам других ни о чем не сожалея. Про таких говорят, что он потерял совесть.В Библии говорится, что совесть – это знание самого себя. Мы как будто смотрим на себя со стороны и оцениваем свои поступки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Задача по физике ! импульс тела 34 кг*м/с а кинетическая энергия 48 Дж , определить массу тела ?
Ответить
Разное
Длина ппямоульника 1м 25см а ширина в 5 раз меньше найдите длину стороны квадрата
Ответить
Разное
Выбери героя басни и попробуй от его имени рассказать историю которая с ним приклбчилась
Ответить
Разное
Что мир приобрел в Вел. Геогр. открытиях
Ответить
Разное
Смесь меди и цинка обработали соляной кислотой. Масса исходной смеси 16,5 г. В результате реакции выделился водород массой 0,20 г. Во сколько раз м...
Ответить
Разное
Напишите интересно образованные слова
Ответить
Разное
Тауелсиз елимиздин тунгыш чемпиондары кимдер
Ответить
Разное
Как прстроить главные трезвучия в си бемоль мажор?
Ответить
Разное
Use the appropriate passive verb forms to complete the sebtences
Ответить
Разное
Килограммовая пачка гречки стоит 27 рублей. Какое наибольшее коли­чество таких пачек гречки можно купить на 100 рублей?
Ответить