1.Какие народнические идеи присутствуют в программе Северного союза русских рабочих?2.Чем она отличается от программы народникав?

одна из первых подпольных революц. рабочих организаций вРоссии. Осн. в Петербурге в конце 1878 рабочими-революционерами - С. Н. Халтуриным и В. П. Обнорскимиз существовавших ранее рабочих кружков Петербурга. В него входило ок. 200 постоянных членов; столькоже рабочих находилось в сфере его влияния. В члены союза принимались только рабочие. Союз имелотделения в рабочих районах Петербурга; во главе каждого отделения стоял местный к-т, представитель к-рого входил в состав центр. кружка, руководившего всей деятельностью союза. Центральный кружок ведалбиблиотекой и кассой. Активными членами союза были рабочие: Л. И. Абраменков, И. А. Бачин, С. И.Виноградов, А. Е. Городничий, К. А. Иванайнен, П. А. Моисеенко, В. И. Мясников, А. П. Павлов, А. Н.Петерсон, Д. Н. Смирнов и др.