1)Какие обстоятельства оказали решающее воздействие на внутреннюю политику Александра III?2)Выделите основные направления внутренней политики Александ ра III? 3)Сравните внутреннюю политику Александра II и Александ...

1)Какие обстоятельства оказали решающее воздействие на внутреннюю политику Александра III?2)Выделите основные направления внутренней политики Александ ра III? 3)Сравните внутреннюю политику Александра II и Александра III. В чем вы видите принципиальные различия? Можно ли найти общие черты? 4)Какие новшества предыдущего царствования были подвергнуты Александром III пересмотру и почему? 5)Дайте оценку социальной политике Александра III. В чем вы видите ее достоинства и недостатки? 6)Дайте оценку национальной политике Александра III 7)Согласны ли вы с утверждением, что период правления Александра III был периодом контрреформ , т.е. периодом ликвидации реформ предыдущего царствования?