1.Какие особенности развились в строении пищеварительной системы млекопитающих и каково их значение?2.Какое значение в дыхании млекопитающих имеет гру добрюшная перегородка - диафрагма? 5.С чем связано более сложно...

1.Какие особенности развились в строении пищеварительной системы млекопитающих и каково их значение?2.Какое значение в дыхании млекопитающих имеет гру добрюшная перегородка - диафрагма? 5.С чем связано более сложное поведение млекопитающих по сравнению с пресмыкающимся?