1.Какие особенности развились в строении пищеварительной системы млекопитающих и каково их значение?2.Какое значение в дыхании млекопитающих имеет гру добрюшная перегородка - диафрагма? 5.С чем связано более сложно...

1.Какие особенности развились в строении пищеварительной системы млекопитающих и каково их значение?2.Какое значение в дыхании млекопитающих имеет гру добрюшная перегородка - диафрагма? 5.С чем связано более сложное поведение млекопитающих по сравнению с пресмыкающимся?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
5. наличием очень сложно устроенным головным мозгом
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