1)Какие страны и области были завоёваны Александром Македонским и вошли в его державу?2)Что представляли собой библиотека и Музей в Александрии Египет ской? 3)Какой вклад в науку внесли учёные Аристарх Самосский, Э...

1.Страны Малой Азии - Фригия, Лидия. Потом - Финикия, Сирия. Египет. Мидия (Иран) . Персидское царство - Парфия, Вавилон (Ирак) , Персия (Иран) . Страны Ср. Азии - Бактрия (Юг тадж. и часть Афганистана) , Согдиана (Тадж. и юг Узбекистана) . Далее Гандхара (Пакистан) , северн. Индия до реки Инд. 2.Александрийский музей представлял собой целый комплекс государственных научных и учебных учреждений, которые контролировались династией Птолемеев и содержались на государственные ассигнования. В комплекс Александрийского музея входили высшая школа, астрономическая обсерватория, анатомический театр, некоторые другие научные учреждения и Александрийская библиотека - богатейшее собрание рукописных книг древности, основанная в начале 3 в. до н.э. двумя первыми государями из династии Птолемеев при участии виднейших ученых и литераторов.Общее количество томов (свитков) в Александрийской библиотеке было около 700 тысяч. Большую часть собрания составляли произведения греческой литературы и науки, но были также и произведения восточной литературы (в переводах). Основной фонд библиотеки погиб в 47 до н.э. во время осады Александрии Юлием Цезарем, оставшаяся часть почти полностью была уничтожена в 391 при разгроме христианами храма Сераписа. По-видимому, при господстве арабов (7-8 вв.), от собрания рукописных книг ничего не осталось. 3.