1)какое число надо уменьшить на 28, чтобы получилось число, равное сумме чисел 58 и 37?2)какое число надо увиличить в 8 раз, чтобы получилось чи сло равное произвидению чисел 80 и 12? 3) какое число надо умен...
1)какое число надо уменьшить на 28, чтобы получилось число, равное сумме чисел 58 и 37?2)какое число надо увиличить в 8 раз, чтобы получилось чи сло равное произвидению чисел 80 и 12? 3) какое число надо уменьшить в 28 раз, чтобы получилось число равное разности чисел 300 и 203?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) х-28=58+37 х-28=95 х=95+28 х=123 ответ: 123 2)х*8=80*12 х*8=960 х=960/8 х=120 ответ: 120 3)х:28=300-203 х:28=97 х=28*97 х=2716 ответ:2716