1)какое число надо уменьшить на 28, чтобы получилось число, равное сумме чисел 58 и 37?2)какое число надо увиличить в 8 раз, чтобы получилось чи сло равное произвидению чисел 80 и 12? 3) какое число надо умен...

1)какое число надо уменьшить на 28, чтобы получилось число, равное сумме чисел 58 и 37?2)какое число надо увиличить в 8 раз, чтобы получилось чи сло равное произвидению чисел 80 и 12? 3) какое число надо уменьшить в 28 раз, чтобы получилось число равное разности чисел 300 и 203?