1.)Какое утверждение о географическом положении Евразии верно : 1. Гринвичский меридиан пересекает Евразию в восточной части. 2. Евразию омывают воды четырёх океанов. 3. Е вразия соединяется с Африкой Панамским переше...

1.)Какое утверждение о географическом положении Евразии верно : 1. Гринвичский меридиан пересекает Евразию в восточной части. 2. Евразию омывают воды четырёх океанов. 3. Е вразия соединяется с Африкой Панамским перешейком 4. Крайняя восточная точка Евразии лежит в Восточном полушарии. 2.) Молодые складчатые горы Евразии находятся: 1. На южной окраине материка 3.в восточной части материка 2. в центральной части материка 4. в северной части материка.