1.Какое значение имеет головной мозг для позвоночных животных?2.Как устроена нервная система у животных не имеющих головного мозга?Приведите примеры.. .
1.Какое значение имеет головной мозг для позвоночных животных?2.Как устроена нервная система у животных не имеющих головного мозга?Приведите примеры.. .
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)То значение что и у человека. Он регулирует все функции регуляции в организме и др 2) У них простая нервная система, представленная в виде нервных узлов которые "разбросаны" по организму это например дождевой червь или гидра