1.Какова роль растительноядных птиц в природных экосистемах? 2.Расскажите о значение насекомохядных птиц в природе. 3.Назовите два-три вида промысло вых птиц. Где они обитают, какой образ жизни ведут? 4.Охаракте...

1.Какова роль растительноядных птиц в природных экосистемах? 2.Расскажите о значение насекомохядных птиц в природе. 3.Назовите два-три вида промысло вых птиц. Где они обитают, какой образ жизни ведут? 4.Охарактеризуйте две-три породы домашних птиц. Какую продукцию от них получают? Где и как их разводят? 5. Назовите основные сходные признаки у птиц и пресмыкающихся

1. Роль насекомоядных птиц очень велика в природе, так как птицы съедают некоторых насекомых-паразитов, которые губят многие растения, деревья, чем помогают экосистеме. 2. То же самое - они съедают насекомых-паразитов, поэтому помогают людям, например на огородах, грядках избавляться от насекомых, которые съедают продукты. На остальные, пардон, ответить сил нет... :с