1.Какой материк Земли самый сухой?1)Евразия 2)Африка 3)Австралия 4)Южная Америка 2.Какой материк самый высокий? 1)Антарктида 2)Евразия 3)Африка 4) Северная Америка 3.На каком материке нет действующих вулканов? 1)в Африке 2)в Австралии 3)в Южной Америке 4)в Антарктиде 4.Укажите ошибку в сочетании «материк – животное». 1)Африка – шимпанзе 2)Австралия – коала 3)Южная Америка –пума 4)Евразия –скунс 5. Укажите правильный вариант ответа. В Африке – вади, а в Австралии: 1)пуны 2)крики 3)самум 4)кенгуру 6.Где расположена пустыня Гоби? 1)в Африке 2)в Южной Америке 3)в Евразии 4)в Австралии 7. Укажите самое высокое и наиболее распространенное дерево Австралии. 1)секвойя 2)сейба 3)гевея 4)эвкалипт 8. Родиной, какого культурного растения является Африка? 1)кофе 2)каучуконосов 3)какао 4)чая 9. Укажите материк, на котором зона тропических пустынь занимает наибольшую площадь. 1)Северная Америка 2)Африка 3)Южная Америка 4)Австралия 10. Наиболее богат и разнообразен животный мир саванн: 1)Африки 2)Евразии 3)Австралии 4)Южной Америки 11. Какой залив Северной Америки моряки называют «мешок со льдом»? 1)Мексиканский 2)Аляскинский 3)Гудзонов 4)Калифорнийский 12. Укажите материк, на котором расположены «медные горы». 1)Евразия 2)Африка 3)Южная Америка 4)Австралия 13. Где не бывает землетрясений? 1)в Африке 2)в Австралии 3)в Южной Америке 4)в Евразии 14. Какой участок земной коры лежит в основании материков? 1)складчатость 2)рифтовая зона 3)древняя платформа 4)плита литосферы 15. Выбери из приведенных географических объектов только равнины. 1)Атлас 2)Восточно-Европейская 3)Амазонская 4)Урал 5)Кордильеры 6)Тянь-Шань 7)Аппалачи 8)Западно-Сибирская 9)Ла-Платская 10)Скандинавские 11)Великая Китайская 12)Памир 16. Определите, какие из перечисленных рек не расположены в Евразии. 1)Амазонка 2)Амур 3)Амударья 4)Ганг 5)Дарлинг 6)Дунай 7)Замбези 8)Колорадо 9)Миссисипи 10)Нигер 11)Обь 12)Янцзы 13)Рейн В-1.О каком знаменитом исследователе Африки идет речь? Он искал истоки Нила, а открыл самый высокий водопад Африки, исследовал реку Замбези, пересек Южную Африку с запада на восток. ____________________________________ В-2.К какому климатическому поясу относится следующее описание погоды? Днем образуются кучевые облака, после полудня разражается мощный ливень, сопровождаемый грозой. Вечером снова становится тихо и ясно. И так каждый день, и целый год. _______________________________________________ В-3. О какой природной зоне идет речь? Травы достигают в высоту трех метров. Выделяются редко растущие баобабы, акации. При наступлении дождливого сезона все покрывается роскошной травой, на деревьях появляются листья. ____________________________________ В-4.О каком природном объекте идет речь? Он протянулся с севера на юг в Южной Америке. Образовался в результате столкновения двух литосферных плит. Здесь часто происходят землетрясения и извержения вулканов. __________________________________ С-1.Причины образования на побережье пустыни Атакамы? (не менее 2-х причин) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ С-2.Почему Красное море такое соленое? (не менее 2-х доводов) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ С-3.Объясните причины заболачиваемости Западной Сибири? (не менее 2-х причин)