1.Какую позицию заняли либералы в соц.вопросе? 2.Какие соц.реформы предлагали провести демократы? Почему многие из них не верили в действительность полит.реформ для решения с оц. вопроса? 3.Почему Сен-Симона,Фурье,О...

1.Какую позицию заняли либералы в соц.вопросе? 2.Какие соц.реформы предлагали провести демократы? Почему многие из них не верили в действительность полит.реформ для решения с оц. вопроса? 3.Почему Сен-Симона,Фурье,Оуэна называют социолистами? 4.В чем заключаются основные идеи марксизма? 5.Какие формы преобрело рабочее движение в первой половине XIX в.? 6.Идеи какого общественного движения казались рабочим наиболее привлекательными?