1.Какую позицию заняли либералы в соц.вопросе? 2.Какие соц.реформы предлагали провести демократы? Почему многие из них не верили в действительность полит.реформ для решения с оц. вопроса? 3.Почему Сен-Симона,Фурье,О...
1.Какую позицию заняли либералы в соц.вопросе? 2.Какие соц.реформы предлагали провести демократы? Почему многие из них не верили в действительность полит.реформ для решения с оц. вопроса? 3.Почему Сен-Симона,Фурье,Оуэна называют социолистами? 4.В чем заключаются основные идеи марксизма? 5.Какие формы преобрело рабочее движение в первой половине XIX в.? 6.Идеи какого общественного движения казались рабочим наиболее привлекательными?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. Какую позицию заняли либералы в соц.вопросе? Государство должно провести реформы, способные защитить наименее обеспеченные слои населения, добиваться всеобщего благосостояния, обеспечить равенство возможностей всего населения, всеобщее образование, уменьшение разницы в доходах населения, а также должно содержать элементы социального государства, такие как пособие по безработице, приюты для бездомных и бесплатное здравоохранение.