1)Катер,собственная скорость которого 15,2 км/ч,движется против течения реки. За сколько часов он проплывет расстояние 64,5 км,если скорость течения р еки 2,3 км/ч? 2) Решите уравнение 3(х-1)=2(2-х)+6 3) Упрост...

1)Катер,собственная скорость которого 15,2 км/ч,движется против течения реки. За сколько часов он проплывет расстояние 64,5 км,если скорость течения р еки 2,3 км/ч? 2) Решите уравнение 3(х-1)=2(2-х)+6 3) Упростите выражение 7у-(4у+(-3у-1))и найдите его значение при у=три одиннадцетых( обыкновенная дробь) 4)Решите уравнение |х+15|=7 РЕШИТЕ, ОЧЕНЬ НАДО,СРОЧНО!!!!!!!