1)Катер,собственная скорость которого 15,2 км/ч,движется против течения реки. За сколько часов он проплывет расстояние 64,5 км,если скорость течения р еки 2,3 км/ч? 2) Решите уравнение 3(х-1)=2(2-х)+6 3) Упрост...
1)Катер,собственная скорость которого 15,2 км/ч,движется против течения реки. За сколько часов он проплывет расстояние 64,5 км,если скорость течения р еки 2,3 км/ч? 2) Решите уравнение 3(х-1)=2(2-х)+6 3) Упростите выражение 7у-(4у+(-3у-1))и найдите его значение при у=три одиннадцетых( обыкновенная дробь) 4)Решите уравнение |х+15|=7 РЕШИТЕ, ОЧЕНЬ НАДО,СРОЧНО!!!!!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)15,2-2,3=12,9(км/ч)-скорость катера против течения 64,5:12,9=5(ч) 2)3(х-1)=2(2-х)+6 3х-3=4-2х+6 5х=13 Х=13/5=2 3/5 3)7у-(4у-3у-1)=7у-4у+3у+1=6у+1 6*3/11+1=18/11+1=1 7/11+1=2 7/11; 4)|х+15|=7 Х+15=7 Х=-15+7 Х=-8 ________ |-8+15|=7 |7|=7