1)Кому посвещено басня "Осёл и Соловей" 2)Кому посвещено басня "Листы и Корни" 3)О чём автор хотел нам поведать басней "Ларчик"
Разное
1)Кому посвещено басня "Осёл и Соловей" 2)Кому посвещено басня "Листы и Корни" 3)О чём автор хотел нам поведать басней "Ларчик"
Ответ(ы):
Гость:
1 я не знаю а второй листы и корни посвещену крылову ивану андреевичу 3 тоже не знаю.
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