1)Могут ли быть все углы четырехугольника тупыми?ответ объясните 2)Найдите углы B и D четырехугольника ABCD,если угол А=углу С=60(градусов),а угол В=1,4*на угол D

1) не могут, так как сумма углов четырехугольника равна 360°, а тупой угол - это угол больше 90°; 2) 60+60+х+1,4х=360; х=240:2,4=100° это угол Д; 1,4*100=140° это угол В;