1.Молекулой вещества называют: a)мельчайшую частичку вещества, сохраняющую все физические свойства этого вещества. b))мельчайшую частичку вещества, которая самопроизвольно х аотически движется. c))мельчайшую частич...

1.Молекулой вещества называют: a)мельчайшую частичку вещества, сохраняющую все физические свойства этого вещества. b))мельчайшую частичку вещества, которая самопроизвольно х аотически движется. c))мельчайшую частичку вещества, сохраняющую химические свойства данного вещества. d))мельчайшую частичку вещества, которая может быть отделена от этого вещества. e))мельчайшую частичку вещества, сохраняющую физические и химические свойства этого вещества.