1)на какое наименьшее число единиц надо уменьшить число 7315 чтобы в нем изменились цифры в разряде единиц,десятков и сотен? 2)на какое наименьшее число единиц надо увел ичить число 6457,чтобы в нем изменились цифры в разряде единиц , десятков и сотен?

1). Для изменения разряда единиц - уменьшить на 1. Для десятков уменьшить нужно на 6: 7315-6=7309. Для сотен нужно уменьшить на 16: 7315-16=7299. 2). Для единиц нужно увеличить на 1. Для десятков - на 3: 6457+3=6460. Для сотен - на 43: 6457+43=6500.