1)На концы рычага действуют силы 8 Н и 40 Н. Длина рычага 90см. Где расположена точка опоры,если рычаг находится в равновесии?2)В стогометателе сноп с ена массой 200 кг поднимают с помощью подвижного блока. Какая сила...
1)На концы рычага действуют силы 8 Н и 40 Н. Длина рычага 90см. Где расположена точка опоры,если рычаг находится в равновесии?2)В стогометателе сноп с ена массой 200 кг поднимают с помощью подвижного блока. Какая сила прилагается к противоположному концу подъемного троса? Сколько метров троса наматывается на барабан при подъеме сена на высоту 7.5 метров?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
пусть слева сила 8Н а справа 40Нодно плечо х (8Н)второе плечо 90-х (40Н)составим уравнение:8х=40(90-х)48х=3600х=75 см90-75=15 смточка опоры находится в 15 см от силы 40 Н