1)На концы рычага действуют силы 8 Н и 40 Н. Длина рычага 90см. Где расположена точка опоры,если рычаг находится в равновесии?2)В стогометателе сноп с ена массой 200 кг поднимают с помощью подвижного блока. Какая сила прилагается к противоположному концу подъемного троса? Сколько метров троса наматывается на барабан при подъеме сена на высоту 7.5 метров?