1на одной газетной странице можно разместить не более 20 рекламных объявлений сколько объявлений можно разместить на 8 основных и 6 дополнительных страницах

Математика

1на одной газетной странице можно разместить не более 20 рекламных объявлений сколько объявлений можно разместить на 8 основных и 6 дополнительных страницах

Автор: Гость