1на одной газетной странице можно разместить не более 20 рекламных объявлений сколько объявлений можно разместить на 8 основных и 6 дополнительных страницах
Математика
1на одной газетной странице можно разместить не более 20 рекламных объявлений сколько объявлений можно разместить на 8 основных и 6 дополнительных страницах
Ответ(ы):
Гость:
20*8=160 (объявлений на основной) 20*6=120 (на дополн) 160+120=280 (объявлений на всех страницах)
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