1)Напишите уравнения реакций взаимодействия муравьиной кислоты с магнием, гидроксидом кальция, этиловым спиртом. Назовите полученные вещества. 2)Напиш ите уравнения реакций взаимодействия уксусной кислоты с оксидом ци...
1)Напишите уравнения реакций взаимодействия муравьиной кислоты с магнием, гидроксидом кальция, этиловым спиртом. Назовите полученные вещества. 2)Напиш ите уравнения реакций взаимодействия уксусной кислоты с оксидом цинка, карбонатом кальция, метиловым спиртом. Назовите полученные вещества. 3)Приведите примеры реакций: а) окисления, б) восстановления уксусного альдегида. Назовите полученные вещества. 4)Приведите примеры реакций: а) окисления, б) восстановления пропаналя. Назовите полученные вещества.
Ответ(ы):
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1) 2HCOOH + Mg = (HCOO)2Mg + H2 формиат магния 2HCOOH + Ca(OH)2 = (HCOO)2Ca + 2H2O формиат кальция HCOOH + CH3-CH2-OH -> HCOOCH2CH3 + H2O этиловый эфир муравьиной кислоты2) 2СH3-COOH + ZnO -> (CH3COO)2Zn + H2O ацетат цинка 2 CH3COOH + CaCO3 -> (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O ацетат кальция СH3COOH + CH3-OH -> CH3COOCH3 + H2O (метиловый эфир уксусной кислоты)3) СH3COH + Ag2O -> CH3COOH + 2Ag CH3COH +H2 -> CH3-CH2-OH4) CH3-CH2-COH + Ag2O -> CH3-CH2COOH + 2Ag CH3CH2COH + H2 -> CH3-CH2-CH2-OH