1)Напишите уравнения реакций взаимодействия муравьиной кислоты с магнием, гидроксидом кальция, этиловым спиртом. Назовите полученные вещества. 2)Напиш ите уравнения реакций взаимодействия уксусной кислоты с оксидом ци...

1)Напишите уравнения реакций взаимодействия муравьиной кислоты с магнием, гидроксидом кальция, этиловым спиртом. Назовите полученные вещества. 2)Напиш ите уравнения реакций взаимодействия уксусной кислоты с оксидом цинка, карбонатом кальция, метиловым спиртом. Назовите полученные вещества. 3)Приведите примеры реакций: а) окисления, б) восстановления уксусного альдегида. Назовите полученные вещества. 4)Приведите примеры реакций: а) окисления, б) восстановления пропаналя. Назовите полученные вещества.