1)Найдите эквивалентную массу металла, если 11,5г его реагируют с 5,6л фтора? 2)Во сколько раз увеличится скорость реакции при повышении температуры от 20° до 30°С если темпер атурный коэффициент скорости равен 2? ...
1)Найдите эквивалентную массу металла, если 11,5г его реагируют с 5,6л фтора? 2)Во сколько раз увеличится скорость реакции при повышении температуры от 20° до 30°С если темпер атурный коэффициент скорости равен 2?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2). Есть специальная формула. Ответ: 2 в степени (30-20)/10 = 2. То есть в два раза.