1.Найдите все общие делители чисел: а) 4 и 8 б) 18 и 48 в) 45 и 98

1.Найдите все общие делители чисел: а) 4 и 8 б) 18 и 48 в) 45 и 98

Ответ(ы):

Ответил Гость:
А - 4, 2, 1 б - 6, 3, 2, 1 в - 1
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