1)Необходимо быстрее охладить воду, налитую в кастрюлю. Что нужно сделать-поставить кастрюлю на лед или положить лед на крышку кастрюли? 2)Из чайника выкипела почти вся вода . В некоторый момент масса воды и пара оказ...

1)Необходимо быстрее охладить воду, налитую в кастрюлю. Что нужно сделать-поставить кастрюлю на лед или положить лед на крышку кастрюли? 2)Из чайника выкипела почти вся вода . В некоторый момент масса воды и пара оказались равными. Их температура 100 градусов Цельсия. Можно ли утверждать, что внутренние энергии воды и пара одинаковы? Нужен ответ с грамотным объяснением.