1.Объясните значение слова ДЕМОКРАТИЯ. 2.Какая форма управления государством была по вашему мнению была более прогрессивной: афинская демократия или в ласть фараонов в Древнем Египте? 3Свой ответ аргументируйте . О...
1.Объясните значение слова ДЕМОКРАТИЯ. 2.Какая форма управления государством была по вашему мнению была более прогрессивной: афинская демократия или в ласть фараонов в Древнем Египте? 3Свой ответ аргументируйте . Ответьте на вопросы 2 и 3 !Пожалуйста, помогите!!!!!!Даю 20 баллов!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Власть народа, форма правление всем государством.мне кажется демократия более эффективная!веды правил весь народ(это аргумент)