1.Объясните значение слова ДЕМОКРАТИЯ. 2.Какая форма управления государством была по вашему мнению была более прогрессивной: афинская демократия или в ласть фараонов в Древнем Египте? 3Свой ответ аргументируйте . О...

1.Объясните значение слова ДЕМОКРАТИЯ. 2.Какая форма управления государством была по вашему мнению была более прогрессивной: афинская демократия или в ласть фараонов в Древнем Египте? 3Свой ответ аргументируйте . Ответьте на вопросы 2 и 3 !Пожалуйста, помогите!!!!!!Даю 20 баллов!!!