1ogs m1st clo1k blac1 Помогите вставить буквы где единица.Должно получится слово.Означает какое то животное.

Английский язык
1ogs m1st clo1k blac1 Помогите вставить буквы где единица.Должно получится слово.Означает какое то животное.
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Гость:
Dogs must clock black
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