1)Определите координату точки В,если АВ=13,6 и В (5,8) 2)Определите координату точки В,если АВ=18,3 и А(4,9)
Разное
1)Определите координату точки В,если АВ=13,6 и В (5,8) 2)Определите координату точки В,если АВ=18,3 и А(4,9)
Ответ(ы):
Гость:
2) 18.3-4.9=13,4 .......
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