1)Определите координату точки В,если АВ=13,6 и В (5,8) 2)Определите координату точки В,если АВ=18,3 и А(4,9)

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1)Определите координату точки В,если АВ=13,6 и В (5,8) 2)Определите координату точки В,если АВ=18,3 и А(4,9)

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