1.Определите смысл поговорок:рвет и мечет, при царе горохе ,Медведь на ухо наступил .Составьте предложения с этими поговорками.2.назовите пословицу отгадав её по второй части :...так и в лес не ходить, ...,а слушать ...
1.Определите смысл поговорок:рвет и мечет, при царе горохе ,Медведь на ухо наступил .Составьте предложения с этими поговорками.2.назовите пословицу отгадав её по второй части :...так и в лес не ходить, ...,а слушать нечего,...лучше большого безделья.объясните их смысл. По одной из них придумайте рассказ.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Рвёт и мечет- человек в состоянии ярости, злости,при царе горохе- очень давно, без музыкального слуха. волков бояться, так и в лес не ходить, говорил день до вечера, а слушать нечего. маленькое дело лучше большого безделья.