1.Определите смысл поговорок:рвет и мечет, при царе горохе ,Медведь на ухо наступил .Составьте предложения с этими поговорками.2.назовите пословицу отгадав её по второй части :...так и в лес не ходить, ...,а слушать нечего,...лучше большого безделья.объясните их смысл. По одной из них придумайте рассказ.