1)Определите,к каким векам относятся 1800,1700,1900.обозначьте римскими цифрами. 2)Определите,на сколько лет и на сколько полных веков Москва (1147 г.)старше Филадельфии. (168 2 г.) 3) В Каком веке праздновалось 500-л...

1)Определите,к каким векам относятся 1800,1700,1900.обозначьте римскими цифрами. 2)Определите,на сколько лет и на сколько полных веков Москва (1147 г.)старше Филадельфии. (168 2 г.) 3) В Каком веке праздновалось 500-летие Куликовской битвы(1380 г.) 4)Люди начали использовать медь за пять тысячелетий до нашей эры .Определите ,сколько тысячелетий прошло с тех пор .5) Учёные установили,что со времени возникновения письменности прошло пять тысяч лет .Определите,за сколько тысячелетий до нашей эры люди научились писать.