1.)Особенности рельефа Германии(общий характер поверхности , основные формы рельефа и распределение высот). 2.)Климатические условия в разных частях Г ермании (климатические пояса , средние температуры июля и января ,...

1.На материке Африка.Столица-Каир 2. затронутой складкообразованием, рельеф страны в основном равнинный. Выделяются обширное плато Ливийской пустыни (занимает ок. 60% территории страны) западнее Нила, плато Аравийской пустыни на востоке, вытянутое с севера на юг между долиной Нила и Красным морем, а на крайнем юго-востоке - северная периферия плато Нубийской пустыни. Невысокие горы (менее 2000 м над у. м. ) расположены на юге Синайского полуострова, среди которых расположена самая высокая точка страны - гора Катерин (высота 2642 м) , а средневысотная горная цепь Этбай (до 1000 м над у. м. ) протянулась вдоль всего побережья Красного моря (высочайшие вершины Шаиб-эль-Банат - 2187 м и Хамата - 1977 м) . Плато Ливийской и Аравийской пустынь разделены долиной Нила. 3.