1.Отношение числа мальчиков в классе к числу девочек равно 4:9 Сколько в классе ученики , если в классе 8 мальчиков ? 2.Ежемесячный заработок отца 7500р. ,а мать получает на 3 0%меньше .Сколько зарабатывает мать ? ...
1.Отношение числа мальчиков в классе к числу девочек равно 4:9 Сколько в классе ученики , если в классе 8 мальчиков ? 2.Ежемесячный заработок отца 7500р. ,а мать получает на 3 0%меньше .Сколько зарабатывает мать ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
8:4=2 чел. одна часть 2*9=18 девочек 18+8=26 учеников всего 100%-30%=70% от отца зарабатывает мать 70%=70/100=0,7 7500*0,7=5250 рублей зарабатывает мать