1.Отношение числа мальчиков в классе к числу девочек равно 4:9 Сколько в классе ученики , если в классе 8 мальчиков ? 2.Ежемесячный заработок отца 7500р. ,а мать получает на 3 0%меньше .Сколько зарабатывает мать ?