1.)отрезки AB и CD являются хордами окружности. Найдите расстояние от центра окружности до хорды CD, если АВ = 16, СD = 30 , а расстояние от центра ок ружности до хорды AB равно 15 . 2.) Основания ВС и АD трапеции ABCD равны соответственно 5 и 20, BD = 10. Докажите,что треугольники CBD и BDA подобны. 3.) Боковые стороны AB и CD трапеции ABCD равны соответственно 12 и 15, а основание BC равно 3. Биссектриса угла ADC проходит через середину стороны AB . Найдите площадь трапеции