1.Перечислите источники,с помощью которых учёные воссоздали историю Древней Греции.2.Существовала ли взаимосвязь между природно-климатическими условия ми Древней Греции и занятиями её жителей? 3.До наших дней сохранил...

1.Перечислите источники,с помощью которых учёные воссоздали историю Древней Греции.2.Существовала ли взаимосвязь между природно-климатическими условия ми Древней Греции и занятиями её жителей? 3.До наших дней сохранилось множество мифов и легенд Древней Греции.Как,по-вашему,можно отличить правду от вымысла? Как вы понимаете словосочетание "историческое исследование"? 4.Сравните систему воспитания в Спарте и Афинах.Если бы вам пришлось выбрать,где бы вы хотели учиться и почему? 5.Почему греки основывали колонии? Перечислите названия греческих колоний в Причерноморье.6.Когда и где появились Олимпийские игры? Порассуждайте,почему эти состязания пережили века и в наши дни в них принимают участие представители разных стран и континентов.7.Посчитайте-(письменно),сколько лет назад произошла Марафонская битва.8.Какой вклад в мировую науку и искусство внесли философы,скульпторы,архитекторы Древней Греции? 9.Объясните значение слова "демократия".Какая форма управления государством была.по-вашему,более прогрессивной:афинская демократия или власть фараонов в Древнем Египте? Свой ответ аргументируйте.10..Проведите историческое исследование:Сравните религиозные верования древних греков и древних египтян.Запишите их общие черты и различия. Помогите пожалуйста ответить на 10-вопросов! Очень прошу...За ранее спасибо.С нетерпением жду вашей помощи!