1)Перечислите несколько геометрических фигур, которые имеют объём:________________________________2)Перечислите несколько геометрических фигур, которы е имеют только площадь:_____________________________ 3) Перечис...
1)Перечислите несколько геометрических фигур, которые имеют объём:________________________________2)Перечислите несколько геометрических фигур, которы е имеют только площадь:_____________________________ 3) Перечислите несколько геометриреческих фигур, которые имеют только длину:_____________________________ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)куб шар цилиндр пирамида 2)3) квадрат прямоугольник треугольник