1)Перечислите несколько геометрических фигур, которые имеют объём:________________________________2)Перечислите несколько геометрических фигур, которы е имеют только площадь:_____________________________ 3) Перечис...

1)Перечислите несколько геометрических фигур, которые имеют объём:________________________________2)Перечислите несколько геометрических фигур, которы е имеют только площадь:_____________________________ 3) Перечислите несколько геометриреческих фигур, которые имеют только длину:_____________________________ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!