1.Площадь комнаты 42м2. Длина комнаты 4 м . Вычисли ширину комнаты . 2. Глубина бассейна 270 см, а площадь его водной поверхности 600м2. Определи объем воды в бассейне. Сроч но!!!! Заранее спасибо

Разное
1.Площадь комнаты 42м2. Длина комнаты 4 м . Вычисли ширину комнаты . 2. Глубина бассейна 270 см, а площадь его водной поверхности 600м2. Определи объем воды в бассейне. Сроч но!!!! Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
42м2=4х х=42:4 х=10.4-ширина комнаты 2)270*600=162000
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