1.Площадь комнаты 42м2. Длина комнаты 4 м . Вычисли ширину комнаты . 2. Глубина бассейна 270 см, а площадь его водной поверхности 600м2. Определи объем воды в бассейне. Сроч но!!!! Заранее спасибо

Разное

1.Площадь комнаты 42м2. Длина комнаты 4 м . Вычисли ширину комнаты . 2. Глубина бассейна 270 см, а площадь его водной поверхности 600м2. Определи объем воды в бассейне. Сроч но!!!! Заранее спасибо

Автор: Гость