1)по словам римского географа Страбона задачи географии это изучение искусства жить. Привидите конкретные примеры свидетельствующие о разнообразии искусства жить в различных у словиях нашей страны 2)перечислите гео...
1)по словам римского географа Страбона задачи географии это изучение искусства жить. Привидите конкретные примеры свидетельствующие о разнообразии искусства жить в различных у словиях нашей страны 2)перечислите географические факторы, которые влияют на жизнь россиян и отличают их от жизни людей других стран
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) жители Крайнего Севера Занимаются оленеводством, промысловым рыболовством жители Ставрополья.Краснодарского края занимаются земледелием Собирают богатый урожай зерновых культур,сахарную свеклу подсолнечник 2) Разнообразие климатических зон нашей страны в отличии других стран от тундры до субтропиков большая территория страны