1)по словам римского географа Страбона задачи географии это изучение искусства жить. Привидите конкретные примеры свидетельствующие о разнообразии искусства жить в различных у словиях нашей страны 2)перечислите гео...

1)по словам римского географа Страбона задачи географии это изучение искусства жить. Привидите конкретные примеры свидетельствующие о разнообразии искусства жить в различных у словиях нашей страны 2)перечислите географические факторы, которые влияют на жизнь россиян и отличают их от жизни людей других стран