1)Почему Мексика богата полезными ископаемыми? 2)Какие экологические проблемы характерны для Мехико? 3)Где ещё , кроме Центральной Америки,можно встре тить мангровые заросли? 4)Какую роль играет Панамский канал в совр...

1) В М. имеются месторождения нефти и газа, руд цветных металлов, связанных с магматизмом и вулканизмом неоген-палеогенового времени. Нефтяные месторождения образуют крупный нефтегазоносный бассейн (см. Мексиканского залива нефтегазоносный бассейн) . Месторождения руд цветных металлов (меди, свинца, цинка, серебра, ртути, мышьяка и сурьмы, кадмия, висмута, олова, вольфрама, золота) расположены в пределах Мексиканского нагорья, Западной, Восточной и Южной Сьерры-Мадре. На С. -В. страны есть месторождения каменного угля, железных и урановых руд, серы и др. большая часть территории М. относится к складчатому поясу Кордильер Северной Америки; восточное побережье и полуостров Юкатан представляют собой участок молодой платформы с палеозойским складчатым основанием, прикрытым чехлом мезозойских, палеогеновых и неоген-антропогеновых отложений, которые образуют пологие впадины и поднятия (некоторые из поднятий нефтегазоносные) . В строении Западной и Южной Сьерры-Мадре участвуют кристаллические и метаморфические породы верхнего докембрия и палеозоя, образующие отдельные большие массивы, юрские, меловые, а также мощные вулканические толщи. Все они смяты в складки. Многочисленны гранитные интрузии мелового и палеогенового возраста. Восточная Сьерра-Мадре образована системой складок, сложенных юрскими и меловыми известняками без вулканических толщ Мексиканское нагорье покрыто лавово-туфовым чехлом олигоцена и миоцена. Вдоль Поперечной Вулканической Сьерры, ограничивающей с юга Мексиканское нагорье, тянется широтная зона крупных разломов, к которым приурочены действующие вулканы (в т. ч. возникший в 1943 вулкан Парикутин) . Складчатые структуры Кордильер образовались в альпийскую эпоху складчатости (конец мела — начало палеогена) ; многочисленные новейшие впадины и грабены заполнены молассами в неоген-антропогеновое время. Южная часть полуострова Калифорния, сложенная палеогеновыми и неогеновыми отложениями, относится к области молодого (неогенового) складчатого обрамления Тихого океана. 2)Будучи, по мнению ведущих экономистов, самой богатой страной в Южной Америке, Аргентина долгое время игнорировала экологические обстоятельства при построении экономики и только сейчас начинает процесс включения норм экологического поведения в свои планы. Хотя страна испытала на себе быстрый экономический рост в течение 1990-х годах, он был серьезно замедлен недавними вспышками инфляции и кризисных состоянии в экономике. Тем не менее, всеобщий спрос на энергетические ресурсы стабильно увеличивается с начала 1990-х годов и ожидается, что он будет расти и дальше по мере постепенного улучшения экономической ситуации. В ноябре 1998 года Аргентина приняла у себя четвертую Конференцию Партий по вопросам изменения климата на плане в столице Буэнос-Айресе. В течение конференции Аргентина сделала неожиданный шаг и в рамках конвенции ООН по вопросу об изменении климата объявила, о том, что устанавливает специальные ограничения, которые должны способствовать снижению выбросов парниковых газов. Однако, несмотря на позитивный шаг в направлении улучшения мировой экологической обстановки, Аргентина еще не решила своих внутренних проблем в данной сфере. Городское и водное загрязнения, уничтожение лесов, плохое управление сельскохозяйственными угодьями и значительное ухудшение качества воздуха – вот основные проблемы. Несмотря на трудности, Аргентина является лидером среди развивающихся стран по созданию исполнительно-законодательной базы по защите окружающей среды. 3)Родина мангровых лесов – Юго-Восточная Азия, но на побережьях Северной, Центральной и Южной Америк мангры также растут. На тихоокеанском берегу Северной Америки мангры распространены от Нижней Калифорнии до Панамы. На западном побережье Южной Америки они растут лишь около экватора, между Эквадором и Перу. Ниже господствует холодное течение Гумбольдта, которое препятствует более южному распространению полосы мангровых зарослей. Со стороны Атлантического океана мангры достигают юга Бразилии, около двадцати восьми градусов южной широты. 4)Панамский канал помогает сокращать морские пути,а это экономия времени и горючего и финансовых затрат 5)В понятие Вест-Индия принято включать Антильские и Багамские острова. Карибское море омывает только Антильские острова, которые подразделяются на Большие Антильские острова и Малые Антильские острова. Большие Антильские острова окаймляют северную границу моря и включают в себя четыре крупных острова: Кубу, Гаити (ранее назывался Эспаньола), Ямайку и Пуэрто-Рико, а также небольшие близлежащие острова — архипелаги Лос-Канарреос (крупнейший остров Хувентуд) иХардинес-де-ла-Рейна, лежащие у южных берегов Кубы.Малые Антильские острова подразделяются на Наветренные и Подветренные острова (Южные Антильские острова), названные так по отношению к северо-западному пассату. вот