1)почему охота и рыболовство сохранили значение для древних славян 2)почему вятичи позже других вошли в состав древне русского государства ИСТОРИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ .ПОМОГИ ТЕ ПОЖАЛУЙСТА

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1)почему охота и рыболовство сохранили значение для древних славян 2)почему вятичи позже других вошли в состав древне русского государства ИСТОРИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ .ПОМОГИ ТЕ ПОЖАЛУЙСТА

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