1)почему охота и рыболовство сохранили значение для древних славян 2)почему вятичи позже других вошли в состав древне русского государства ИСТОРИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ .ПОМОГИ ТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Разное
1)почему охота и рыболовство сохранили значение для древних славян 2)почему вятичи позже других вошли в состав древне русского государства ИСТОРИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ .ПОМОГИ ТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы):
Гость:
вродибы я вспомнил тебе нужен ответ
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