1.Почему рассказ называется «Критики»?2.Что объединяло подростка Петьку и его деда? 3.В чём взгляды на кино деда и Петьки совпадали? Случались ли ра зногласия в их оценке фильма или киногероя? В чём? Почему? 4.Ка...

1.Почему рассказ называется «Критики»?2.Что объединяло подростка Петьку и его деда? 3.В чём взгляды на кино деда и Петьки совпадали? Случались ли ра зногласия в их оценке фильма или киногероя? В чём? Почему? 4.Как вы думаете, почему «со взрослыми дед редко спорил об искусстве...»? 5.Почему деда так обозлило то обстоятельство, что городские гости улыбались, когда разговаривали с ним? 6.Перечитайте текст протокола, составленного милиционером Ермолаем Кибяковым. Почему этот текст вызывает улыбку, какими языковыми средствами создаётся комическая ситуация? 7.Почему рассказ заканчивается словами, что Петька «долго ещё плакал, уткнувшись лицом в подушку»? СРОЧНОООО