1.Подати у вигляді многочлена:(х+2).2.Обчислити значення виразу х +16х+64,якщо х= -9. 3.Розкласти на множники многочлен:3х+6х у+3ху. 4.Спростити вираз:(5х-3)(5х+3)-3х. 5.З найти корені рівняння:х+2х+1=0. 6.Обчислит...
1.Подати у вигляді многочлена:(х+2).2.Обчислити значення виразу х +16х+64,якщо х= -9. 3.Розкласти на множники многочлен:3х+6х у+3ху. 4.Спростити вираз:(5х-3)(5х+3)-3х. 5.З найти корені рівняння:х+2х+1=0. 6.Обчислити:17-14.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
(х+2)^2=х^2+4х+4 =========== х^2+16х+64=(х+8)^2=(-9+8)^2=(-1)^2=1 =========== 3х^4+6х^3у+3х^2у^2=3х^2(х^2+2ху+у^2)= =3х^2(х+у)^2 =========== (5х-3)(5х+3)-3х^2=25х^2-9-3х^2=22х^2-9 =========== х^2+2х+1=0 (х+1)^2=0 х+1=0 х=0-1 х=-1 =========== 17^2-14^2=(17-14)(17+14)=3*31=93 ^ это знак степени