1помогите решить задание вычтите из наибольшего четырехзначного числа наибольше?? трехзначное число и полученный результат разделите на 100 ..................... 2 задание выразите в секундах 1мин20с 3 мин10с 2ч30мин 2мин16с 4ч...
Математика
1помогите решить задание вычтите из наибольшего четырехзначного числа наибольше?? трехзначное число и полученный результат разделите на 100 ..................... 2 задание выразите в секундах 1мин20с 3 мин10с 2ч30мин 2мин16с 4ч12мин 56мин
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1) ответ 9 2) 1. 80 секунд 2.190 секунд 3. 15120 секунд 4. 3360 секунд
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