1помогите решить задание вычтите из наибольшего четырехзначного числа наибольше?? трехзначное число и полученный результат разделите на 100 ..................... 2 задание выразите в секундах 1мин20с 3 мин10с 2ч30мин 2мин16с 4ч...

Математика

1помогите решить задание вычтите из наибольшего четырехзначного числа наибольше?? трехзначное число и полученный результат разделите на 100 ..................... 2 задание выразите в секундах 1мин20с 3 мин10с 2ч30мин 2мин16с 4ч12мин 56мин

Автор: Гость